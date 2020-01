Pipeline Niger-Bénin : le gouvernement nigérien valide un projet de décret

Le projet de construction du pipeline Niger – Bénin fait son bonhomme de chemin. Au Niger, le gouvernement s’active pour remplir les conditions nécessaires pour le transport des hydrocarbures par le Bénin.

Le conseil des ministres du Niger a validé, le vendredi 10 janvier 2020 le projet de décret portant attribution de l’autorisation de transport intérieur et déclarant d’utilité publique le projet de construction du système de transport des hydrocarbures par canalisation Niger-Bénin. ILe gouvernement nigérien en a profité pour rappeler l’historique de ce projet.

En effet, selon le compte-rendu de cette importante séance hebdomadaire de travail, le 20 septembre 2018, l’Etat du Niger et la China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd (CNODC) ont signé un accord cadre relatif à la construction et l’exploitation du pipeline transfrontalier de Pétrole Brut du Niger à destination du Bénin.

Cet accord prévoit que la construction, l’exploitation, l’entretien et la gestion dudit pipeline sont confiés à West African Oil pipeline Company (WAPCO Niger), une filiale de CNODC.

La réalisation desdites activités par WAPCO étant subordonné à l’obtention d’une Autorisation de Transport Intérieur (ATI), conformément aux dispositions du Code Pétrolier, la société WAPCO a déposé une demande d’Autorisation de Transport Intérieur comprenant notamment un projet de convention de transport.

Le projet de décret validé par le Niger a pour objet d’attribuer à WAPCO Niger l’Autorisation de Transport Intérieur et de déclarer d’utilité publique le système de transport par canalisation.

La déclaration d’utilité publique du système de transport permettra d’engager la procédure d’expropriation de toutes les propriétés immobilières qui seraient impactées par les travaux de canalisation.

Par Falco VIGNON