Plus d’un million de ménages dénombrés à Abidjan avec un taux de pauvreté de 22,7%

Le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep), Charles Blé Goudé pleure la disparition de son frère, Blé Ponce Roger, intervenue le mercredi 29 avril 2020. C’est l’ex-secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci) qui, à travers une publication sur sa page Facebook, a porté la mauvaise nouvelle.

Pourquoi la mort est si cruelle?

J’ai parlé avec toi hier. tu as insisté à me voir en vidéo.

Je ne savais pas que c’était un Adieu.

Ce matin, on m’annonce que tu es décédé à 02h du matin. Ainsi donc, toi qui n’as jamais fait de politique, ils t’ont arrêté et battu.

Enfermé, parce que tu t’appelles Blé Roger et que tu es mon frère. Dépuis ta libération, tu as choppé une hypertension qui vient de t’emporter.

TOUAYOU, de là où tu es, pardonne moi. Je ne serai malheureusement pas là pour t’accompagner auprès de papa, comme je n’ai pas non plus été là pour le pleurer le jour de ses funérailles.

Je suis toujours retenu ici en Hollande, hélas!

Adieu mon ami, adieu mon frère, adieu Roger.

Charles Blé Goudé