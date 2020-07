Polémique sur la VAR : Diego Simeone donne son avis !

Contrairement à la réaction de Josep Maria Bartomeu, qui pense que la VAR favorise le Réal Madrid et n’assume pas ses responsabilités. Le coach Argentin des Colchoneros, s’abstienne des critiques et répond aux détracteurs. Il l’a fait savoir au cours d’une conférence de presse.

«Je n’ai aucune doute sur le fait que la VAR est plus juste avec ceux qui gagnent. Si tu as beaucoup de penaltys en ta faveur, c’est parce que tu es beaucoup dans la surface rivale. On sera lésé comme on sera avantagé mais au moins maintenant c’est clair au niveau des hors jeu ou des penaltys», a laissé entendre Diego Simeone. Visiblement on peut comprendre que l’entraîneur des Rojiblancos de son côté n’en veut point à la technologie.