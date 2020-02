Pompeo accuse l’ONU d’un «parti pris anti-Israël» après la diffusion d’un rapport

La diffusion d’une liste de sociétés opérant dans les colonies israéliennes, considérées comme illégales par le droit international, illustre «le parti pris anti-Israël» de l’ONU, a déclaré jeudi 13 février le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.

«Je suis outré que la Haut-Commissaire aux droits de l’Homme de l’ONU, Michelle Bachelet, ait publié une liste des sociétés opérant dans les territoires contrôlés par Israël», a indiqué le secrétaire d’Etat américain dans un communiqué.

«Cette publication ne fait que confirmer le parti-pris anti-Israël tellement répandu aux Nations unies», a ajouté M. Pompeo, précisant que les Etats-Unis n’avaient fourni aucune information au Haut-Commissariat de l’ONU pour l’établissement de cette liste.

Mme Bachelet a publié mercredi cette liste de 112 sociétés ayant des activités dans les colonies israéliennes, une initiative saluée comme une «victoire» côté palestinien, mais qualifiée de «honteuse» par Israël, qui craint de la voir servir de base à des campagnes de boycott.

Cette publication «facilite la campagne de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) et délégitime Israël», a poursuivi M. Pompeo. «Les tentatives d’isoler Israël vont à l’encontre de tous nos efforts pour créer les conditions favorables à des négociations israélo-palestiniennes qui mènent à une paix totale et durable».