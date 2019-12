Port autonome de Cotonou : 11 millions de tonnes de marchandises traitées en 2019

Le Port autonome de Cotonou aurait vu défiler sur sa plateforme, environ 11 millions de tonnes de marchandises, tout trafic pris en compte ; import comme export. C’était une augmentation de 2 millions de tonnes de marchandises par rapport à 2017 où il était de 9,4 millions, ce qui témoigne des résultats de la politique de gestion déléguée décidée par le gouvernement.

15% de marchandises traitées de plus qu’en 2017. Le trafic global cumulé de marchandises aussi bien en exportation qu’en importation au Port autonome de Cotonou (PAC) devrait se chiffrer à près de 11 millions de tonnes en 2019 contre 9,4 millions en 2017. C’est l’un des premiers résultats de la gestion déléguée du Port autonome de Cotonou.

Dans son adresse sur l’Etat de la nation le vendredi 27 décembre 2019, le président Patrice Talon a évoqué les performances du secteur, lesquelles performances sont à mettre à l’actif de la modernisation des équipements et la gestion déléguée.

Au fait, s’est satisfait le président Talon, «Cette mise en œuvre de la gestion déléguée du Port autonome de Cotonou a permis, à moins de deux ans, de moderniser les pratiques et équipements du PAC, d’augmenter ses capacités et de le rendre plus compétitif». C’est dire donc que le PAC tend à retrouver ses lettres de noblesse et le Bénin se positionne de plus en plus pour jouer son rôle de pays de transit.

En témoigne les nombreuses réformes qui visent à moderniser le Port autonome et à accroître ses capacités à divers niveaux, afin de satisfaire durablement, quantitativement et qualitativement les demandes des opérateurs. Et les fruits portent inexorablement la promesse des fleurs avec cette performance en pleine croissance depuis 2017.

Pays côtier, le Bénin tire la majorité de ses ressources de ce port qui concentre 90% des échanges commerciaux avec l’extérieur, 60% du Produit intérieur brut (PIB) et entre 80% et 85% à la mobilisation des recettes douanières et entre 45% et 50% aux recettes fiscales. C’est à dessein que ce Port est dit «poumon» de l’économie béninoise.

Par Bidossessi WANOU