Port autonome de Cotonou : le capital passe de 16 à 250 milliards FCFA

Le Port Autonome de Cotonou (PAC), poumon de l’économie nationale est en pleine expansion. Au cours du conseil d’administration du 21 janvier 2020, les responsables ont décidé d’augmenter le capital du PAC de 16 à 250 milliards FCFA, soit 24,2 à 378 millions d’euros.

Le port autonome de Cotonou se prépare pour de belles performances. Plusieurs réformes et modernisations sont en cours dans ce cadre. Selon le trimestriel d’informations du PAC, ‘’Port Info’’, paru cette semaine, le capital de la maison portuaire passe de 16 à 250 milliards de francs CFA.

Cette décision prise par le conseil d’administration «renforce notre crédibilité et accroît notre capacité de mobilisation des ressources pour répondre à nos objectifs de modernisation», indique le directeur général du PAC, Joris Thys.

Ainsi, tout en poursuivant les réformes structurelles, «nous allons cette année, œuvrer à la consolidation des acquis de notre communauté pour le bonheur de nos clients», dira-t-il.

L’objectif des responsables en charge de la structure est de pouvoir accueillir dans quelques années des bateaux de grande envergure et de grandes capacités. Puisque les navires plus longs ne sont pour le moment pas en mesure d’accoster au Port autonome de Cotonou.

Rassurant que les opérations d’extension et de dragage se poursuivront cette année, Joris Thys, informe que le PAC pourra atteindre, d’ici à trois ans, 15 à 16 m de tirant d’eau partout dans la darse (de 11,5 à 13,5 m actuellement) et une surface de près de 270 hectares, soit 25 ha de plus. Une configuration qui permettra l’accostage des bateaux plus longs, de 340 m contre 275 m aujourd’hui.

Le trafic au PAC participe à 90% des échanges commerciaux et jusqu’à 60% du PIB du Bénin. Aussi, contribue-t-il également de manière importante à la mobilisation des recettes douanières entre 80% et 85% et aux recettes fiscales entre 45% et 50%. Une fois sa capacité sera revu à la hausse, il profitera davantage tant aux recettes douanières qu’aux recettes fiscales.

A en croire Joris Thys, les efforts de modernisation du PAC permettront de passer de 526 000 à 800 000 conteneurs équivalents à vingt pieds (EVP) d’ici à 2025. L’année 2019, le trafic global cumulé import/export et transbordement au PAC, s’est établi à 10,09 millions de tonnes, soit une baisse de 1,85% en raison de la fermeture des frontières nigérianes.

Par Félicienne HOUESSOU