Port des chaussures à talons : une mode aux revers fâcheux

Pas de cérémonie ou de sortir chic sans talon! Toutes les femmes de nos jours disposent de cet assessoir de beauté et s’en servent en tout temps. Pourtant, il regorge de nombreuses conséquences néfastes sur la santé.

Talons compensés, carrés ou aiguilles sont là quelques types de talons existant. Très tendance, leurs hauteurs varient entre 3 et 6 mètres. Chaque femme en fait son choix selon sa taille et sa préférence. Malheureusement, les femmes privilégient plus les talons hauts et aiguilles de nos jours à cause de l’élégance et l’esthétique qu’ils offrent.

Cependant, les raisons varient d’une femme à une autre. Si pour Salou, les talons mettent en valeur les jambes et donnent une allure fine au corps, pour Imelda, ils lui permettent de paraître plus grande en taille. Le port des hauts escarpins tant aimé est pleins de dangers pour la santé des femmes.

Pourquoi éviter les chaussures à haut talons ?

Mettre des chaussures à talons hauts et aiguilles, c’est s’exposer à une rétractation des muscles du mollet qui finira par empêcher totalement le port des tapettes. En effet, avec les chaussures à hauteur de 4 à 6 m, le corps se retrouve projeté vers l’avant et tout le poids humain se repose sur la pointe des pieds.

Par ailleurs la colonne vertébrale et le dos sont directement affectés car à porter ces chaussures, on à tendance à déguisé la silhouette ou la manière de se tenir debout provoquant ainsi des douleurs.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, Amina, une fille malgré sa petite taille déplore cet accessoire. Pour elle, c’est de «l’esclavage car à porter longuement ces chaussures entraînent une dépendance à la longue». Cette dépendance est la conséquence d’une déformation du corps. C’est pourquoi il est important de choisir les talons moins hauts et carrés.