Possible retour de Sexion d’Assaut en 2020 ? Black M se lâche

En avril dernier, l’interprète de Bella avait assuré que Sexion d’Assaut «s’organisait» et «faisait tout pour» se reformer.

Gims, Black M et leurs acolytes de Sexion d’Assaut remonteront-ils ensemble sur scène en 2020? Préparent-ils un nouvel album? Un tweet publié jeudi par Black M laisse entendre que le groupe de rap pourrait se reformer l’année prochaine. «Rdv (rendez-vous NLDR ) en 2020 avec la sexion d’assaut», a écrit le chanteur sur Twitter.

Si Black M n’en dit pas plus, la reformation du groupe rendu célèbre par des titres comme Ma Direction ou Avant qu’elle parte ne serait pas surprenante, tant Gims semble envisager un possible retour depuis le début de l’année. En avril dernier, l’interprète de Bella avait assuré au micro de RTL que Sexion d’Assaut «s’organisait» et «faisait tout pour» se reformer.

Déjà une réunion au Stade de France

En septembre 2019, lors du concert de Gims au stade de France, le chanteur avait par ailleurs réservé une surprise à ses fans en réunissant brièvement Sexion d’Assaut sur scène. Ensemble, Lefa, Barack Adama, JR O Chrome, Maska et bien-sûr Gims avaient notamment interprété quelques uns de leurs morceaux les plus emblématiques, tels que Désolé ou Wati by Night. Black M n’avait pas pu se joindre aux retrouvailles.

Deux mois après cette prestation, Gims avaient demandé aux fans de se mobiliser pour le retour de Sexion d’Assaut apparemment compliqué par leur producteur, Dawala après près huit ans sans nouvel album. Le groupe s’était en effet séparé après l’immense succès de l’album L’Apogée, en 2012. Les membres du groupe s’étaient ensuite concentrés sur leurs carrières solo.