Pour avoir couché avec sa fille de 16 ans : un homme de 44 ans écope de 18 mois de prison

Le jeudi 11 juin 2020, la justice française a condamné un homme résidant dans la commune du sud de la Drôme. Motif, cet homme a couché avec sa fille de 16 ans. Son forfait est qualifié de relations sexuelles incestueuses. Reconnu coupable,il passera donc 18 mois derrière les barreaux.

18 mois de prison ferme. C’est la sentence prononcée , par le tribunal correctionnel de Valence à l’endroit d’un homme qui a eu de relations sexuelles avec sa fille mineure de 16ans.

Selon nos informations, tout a commencé en 2017, où l’adolescente avait fuit le domicile familial. Elle avait ensuite trouvé refuge chez son père qu’elle n’avait pas revu depuis une dizaine d’années.

Malheureusement, le père a plutôt vu en sa fille une proie sexuelle. A cet instant, il entretenait des relations sexuelles avec sa fille presque tous les jours.

L’idylle entre le père et sa fille a toutefois été dénoncée par l’épouse du père. Cette dernière a surpris des échanges de SMS à caractère sexuel entre le père et sa fille et a informé la gendarmerie. Les deux reconnaîtront une relation incestueuse consentie. Sur le canapé, dans une chambre de la maison familiale, à travers des caresses, des pénétrations, des échanges de photos.

Toujours d’après nos sources , la jeune fille alors âgée de 16 ans était en conflit avec sa mère et avait fait une tentative de suicide.

Ce père depuis le 11 juin 2020 séjourne en prison et ce pendant 18 mois.