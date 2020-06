Pour détournement de deniers publics: deux universitaires de Djougou déposés en prison

Hypollite Ogoutéhibo et Abdel Aziz Osséni sont deux ex cadres du centre universitaire de Djougou impliqués dans une affaire de détournement de deniers publics. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné ces derniers à des peines de prison le vendredi 19 juin 2020 mettant ainsi un terme à leur liberté provisoire dont ils bénéficiaient depuis douze mois.

Dix (10) ans et sept (7)ans d’emprisonnement ferme plus 5 000 000 FCFA d’amende en plus de 3 948 500 FCFA de dommages-intérêts, c’est la décision du juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme lors du procès de la session criminelle du vendredi 19 Juin 2020, contre Hypollite Ogoutéhibo, précédemment chef service scolarité, et Abdel Aziz Osséni, chef service comptabilité, du centre universitaire.

Pour rappel, ces deux universitaires bénéficiaient, depuis le 26 mars 2020, d’une liberté provisoire. Abdel Aziz Osséni a été condamné, pour détournement de denier public, faux et usage de faux en écriture publique, à 10 ans d’emprisonnement ferme. Quant à Hyppolite Ogoutéhibo, il a écopé de 7 ans d’emprisonnement

Au cours du procès , Hyppolite Ogoutébi a reconnu les faits dont il est accusé et a cependant précisé avoir remis une partie des sommes dues aux étudiants, courant 2014-2015, à travers un versement de 1,150 million de FCFA à la banque et 955 mille francs au trésor public; versements dont il a exhibé les quittances.

Pour les 2.445.000 FCFA restants, l’accusé affirme les avoir restitués aux étudiants contre décharge et qu’ils s’en sont servis pour régulariser leur situation au niveau de la comptabilité de l’université de Parakou. Malheureusement le président de céans n’est pas très convaincu des arguments avancés par l’accusé.

A défaut de la présence des étudiants concernés pour témoigner, la Cour rejette ces documents comme une preuve de payement.

Abdel Aziz Osséni a reconnu, lui aussi, les faits qui lui sont reprochés, mais a contesté le montant mentionné par la Cour. Sur les 3.948.500 FCFA, il ne reconnait que 3.418.500 FCFA qu’il a, d’ailleurs, affirmé avoir remboursé aux victimes.

Dans ce dossier, l’Etat, représenté par l’agent judiciaire du trésor, s’est constitué partie civile et réclame, pour toutes causes de préjudices subis, la somme de 2.445.000 FCFA pour l’Etat béninois à Hyppolite Ogoutéhibo et 1.470.000 FCFA à Abdel Aziz Osséni. Notons pour finir que ces deux cadres universitaires sont actuellement derrière les barreaux.