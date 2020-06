Pour non respect des gestes barrières contre le covid -19 : les ministres Mahougnon Kakpo et Benjamin Hounkpatin échangent avec les acteurs éducatifs

Le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo, et son collègue de la Santé, Benjamin Hounkpatin, ont rencontré mercredi 24 juin 2020, les responsables et les enseignants d’établissements. Une rencontre qui fait suite au constat du non-respect des mesures barrières contre le Coronavirus dans les collèges. Objectif, sensibiliser ces derniers.

Le Bénin a franchi la barre des 1000 cas de contamination au coronavirus. Face à la recrudescence du nombre de cas de Covid-19 et de décès recensés il est impérieux pour ces derniers d’intensifier la sensibilisation.

Selon le ministre Mahougnon Kakpo, il a été constaté que les mesures barrières contre le Covid-19 ne sont pas suffisamment respectées, d’abord par les élèves et ensuite par les enseignants. «Le constat le plus désolant, c’est que même les enseignants n’ont pas les masques et ne se lavent pas régulièrement les mains», a-t-il déploré.

Ce dernier a profité de l’occasion pour inviter les enseignants et les responsables d’établissements à être des modèles pour les apprenants. Benjamin Hounkaptin a à son tour rappelé le bien-fondé de chacune des mesures retenues par le gouvernement pour maîtriser cette pandémie.

Il a également justifié la flambée des cas ces derniers jours, qui selon lui, serait due à la période d’hibernation que traverse le pays actuellement. Les acteurs du système éducatif ont pris l’engagement de jouer leur partition en servant de relais au gouvernement pour la sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Ceci pour le bonheur de tous.