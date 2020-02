Poussière pendent la saison sèche dans le Plateau : les écoles exposées

La situation est très critique dans les établissements scolaires du département du Plateau en cette période de saison sèche. Les apprenants sont les plus exposés et constituent les victimes silencieuses dans un cadre pourtant éducatif. La poussière qui se dégage en cette période est source de maladies respiratoires

Saison sèche, moment d’instances poussières. Le constat se fait aisément dans nos ateliers, dans nos marchés, sur nos infrastructures routières, et autres lieux publics.

Dans nos établissements scolaires, aussi bien privés que publics, le constat est là et amer. Les apprenants, sont exposés et contraints à aspirer la poussière dans leurs cordes vocales. Et ceci pendant les activités de balayage, de sarclage et autres.

Des enseignants, presque insoucieux du danger que courent ces âmes innocentes, se transforment souvent en observateurs lointains, mais prêts à châtier :

«… En cette période de saison sèche, nous les élèves souffrons trop. Hier trois de nos camarades sont restés à la maison parce qu’ils sont malades. Et c’est comme cela dans toutes les autres classes et ailleurs, c’est aussi la même situation… Tous les jours, nous sommes dans la poussière surtout lors des activités de balayage, de sarclage… Regardez-vous – mêmes la poussière dans laquelle nous sommes. C’est difficile pour nous. Il faut que les autorités pensent à cette situation. Sinon, nous serons malades et comme cela, nous ne pouvons plus suivre les cours», a confié un apprenant sous anonymat.

Si dans nos maisons, il est recommandé d’asperger le sol avant toute activité susceptible de soulever la poussière, pourquoi les responsables du système éducatif se montrent- ils hostiles à cette pratique, gage de préservation de la santé ? Et pourtant, nombre de ces écoles disposent d’eau en permanence. Il urge donc d’agir pour le bien – être des apprenants.

Par Jérôme TAGNON