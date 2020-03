Poutine dit que la Cour constitutionnelle décidera s’il peut se représenter

Vladimir Poutine a annoncé mardi que la Cour constitutionnelle devra trancher s’il pourra ou non se représenter à un nouveau mandat présidentiel après l’adoption de sa vaste réforme de la Constitution.

S’exprimant devant le Parlement, M. Poutine a jugé «possible» de «réinitialiser» le compteur limitant à deux les mandats présidentiels après l’adoption de la révision constitutionnelle, ce qui lui permettrait de se représenter après la fin de son mandat actuel en 2024.

«En principe, cette option serait possible, mais à une condition: si la Cour constitutionnelle russe conclut officiellement qu’un tel amendement n’est pas contraire à la loi fondamentale», a-t-il ajouté. Et «seulement si les citoyens soutiennent un tel amendement lors du vote national du 22 avril».

M. Poutine a également affirmé qu’un «pouvoir présidentiel fort est absolument nécessaire à la Russie» et que «la situation économique et sécuritaire actuelle le rappelle encore une fois». Tout en reconnaissant que «les Russes doivent avoir dans n’importe quelle élection une alternative», il a estimé que «la stabilité est peut-être plus importante et doit être prioritaire».

Les députés russes ont adopté mardi en deuxième lecture, la plus importante, les amendements constitutionnels voulus par Vladimir Poutine et qui visent à marquer de son empreinte la Russie pour les décennies à venir.

Annoncée par surprise par M. Poutine en janvier, cette première révision de la Constitution depuis son adoption en 1993 est largement considérée comme une manière de préparer l’après-2024, date où son dernier mandat présidentiel s’achèvera.