Premier League : Burnley et Sheffield United se quittent sur un nul (1-1)

Pour le compte de la 33e journée en Premier League, Burnley s’est opposé à l’équipe de Sheffield ce dimanche 05 juillet 2020. Les deux équipes se sont quittées dos à dos.

C’était un choc entre deux équipes surprises de Premier League et de première moitié de tableau entre Burnley et Sheffield United, respectivement 8e et 10e.

Ainsi, pour avoir une place à l’Europa League la saison à venir, les deux clubs ont commencé par s’efforcer depuis les matchs précédents. Avec lequel les locaux de ce match ont empoché une victoire 1- 0 sur Crystal Palace et les visiteurs actuels ont eux a maîtrisé Tottenham (3-1) lors de la dernière journée.

Juste avant la pause, les Clarets ont ouvert le score par Tarkowski servi par Jay Rodriguez (1-0, 43e). Mais les s’adversaires sont parvenus à égaliser en fin de match pour arracher un point grâce au premier but en Premier League de John Egan, score final (1-1).

Ce résultat a peu d’influence au classement puisque Sheffield United reste à la 8e place pendant que Burnley devance désormais l’équipe de Tottenham.