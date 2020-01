Premier League : Chelsea déroule, Manchester United écrase,  Leicester s’incline

Privé de N’Golo Kanté, Chelsea a déroulé ce samedi contre Burnley (3-0), à Stamford Bridge, pour le compte de la 22e journée de Premier League.

Le club londonien a trouvé le chemin des filets par Jorginho (27e sur penalty), Tammy Abraham (38e) et Callum Hudson-Odoi (49e). Quatrièmes avec 39 points, les Blues de Frank Lampard gardent cinq longueurs d’avance sur Manchester United (5e), en démonstration à Old Trafford face à la lanterne rouge Norwich City (4-0). Les Red Devils ont marqué par Marcus Rashford (27e, 52e sur penalty), Anthony Martial (54e) et Mason Greenwood (76e).

Dauphin de Liverpool, Leicester City s’incline à domicile contre Southampton (1-2), après avoir mené grâce à Dennis Praet. Troisième à une longueur, Manchester City a l’occasion de récupérer la deuxième place contre Aston Villa dimanche.

Everton domine Brighton and Hove Albion à Goodison Park (1-0) sur un but de Richarlison. Enfin, Wolverhampton et Newcastle se quittent sur un nul (1-1).