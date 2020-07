Premier League : le Chelsea continue dans sa lancée !

Dans la course de participer à la champions League la saison prochaine, les blues ont été en déplacement sur le rectangle vert de la Crystal Palace pour le compte de la 34e journée. L’objectif était clair, battre l’adversaire afin d’éviter de perdre sa place au profil de Leicester. Chose faite, la rencontre s’est soldée sur un score de 3-2 au profil du Chelsea.

Dès la sixième minute, le Français, Olivier Giroud ouvre la marque face aux Eagles suite à une passe décisive de Willian (1-0). Chelsea gère bien la rencontre et le prouve de nouveau à la demi-heure de jeu. On retrouve encore Willian aux manettes. Le Brésilien combine avec Giroud dans l’axe, avant de servir Pulisic dont la frappe du gauche fait mouche (2-0).

Peu après, les hommes de Frank lampard encaissent donc une réduction du score peu avant le repos et elle est l’oeuvre de Wilfried Zaha d’un véritable boulet de canon (2-1).

La seconde période verra les Eagles plus offensives et Chelsea manque ainsi de sérénité dans les échanges. Tammy Abraham permettra cependant aux Blues d’aggraver le score à 20 minutes de la fin d’une frappe croisée suite à un service de Loftus-Cheek, mais Palace va rétorquer une minute plus tard par Benteke (2-3), score final.

Désormais, les pépites de Frank Lampard comptent 60 points et devance Leicester avec deux points de différence.