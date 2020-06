Premier League : le Tottenham déjoue les plans du Manchester United !

Pour cette 30e journée du championnat anglais, le Tottenham a reçu la visite de Paul Pogba et ses coéquipiers. Une visite qui a été bien assurée par les locaux tout en freinant le Manchester United dans sa course. La rencontre s’est soldée par un score nul de (1-1) très défavorable pour le Manchester.

À l’entame, les Spurs ont su géré le match avec une forte pression. À la demie-heure de jeu, suite à une relance de Lloris, Bergwin profite d’une bonne passe décisive d’Aurier pour avancer et battre un De Gea avec un beau but marqué du pied droit (27e). 1-0 pour les Spurs et ce sera d’ailleurs le score au repos.

À l’heure de jeu, Fred cède sa place à Pogba et le jeu des Red Devils s’améliore. Le Français alimente Bruno Fernandes sur sa droite, qui lance Martial devant lui, mais la frappe de ce dernier n’est pas inquiétante pour Lloris.

Quelques instants plus tard, une frappe du gauche soudaine de ce dernier pousse Lloris à l’exploit. United continue à dominer la possession, et finira par être récompensé avec un pénalty suite à une faute de Dier sur Pogba à dix minutes de la fin. Un penalty transformé par Fernandes (81e). Le score se modifie (1-1).

En toute fin de match, United croira obtenir un nouveau coup de pied de réparation. Rashford trouvant Bruno Fernandes qui chutait au contact de Dier. Mais après visionnage de la vidéo, Monsieur Moss se rétractait. La Var déclare qu’il n’y a pas de pénalty.

Finalment le score final reste 1-1. Un résultat qui n’arrange pas les Red Devils dans cette championnat. Les regards sont donc fixés sur le prochain match.