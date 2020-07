Premier League : Liverpool corrige son erreur !

Dans la journée de ce dimanche 05 juillet 2020, le club de Sadio Mané a affronté le club de Aston Villa pour le compte de la 33e journée. Suite à leur enfer face au Man City, les hommes de Jürgen Klopp ont décidé de corriger leur erreur et ils l’ont fait, (2-0) c’est le score final du match.

Sadio Mané et Curtis Jones ont été les deux buts de la partie et ceci à la seconde partie. Car la première partie n’a accouché aucun chiffre différent de zéro sur le tableau d’affichage de score.

Ainsi, à la 76e minute la délivrance est venue de Sadio Mané. L’international sénégalais a fait mouche d’une reprise du plat du pied gauche sur une passe décisive à ras de terre de Naby Keita . Un geste victorieux, et qui lui permet d’augmenter son nombre de buts à 20 pour cette saison.

Après l’ouverture du score, Liverpool a bénéficié d’un peu plus d’espaces et Firmino a été proche d’assurer le break (76e). Le Brésilien a cependant buté sur Pepe Reina, une veille connaissance des Reds. Le chevronné portier espagnol a quand même fini par céder une seconde fois. C’était juste avant le temps additionnel sur une reprise de près de Curtis Jones. Le jeune milieu, qui vient tout juste de prolonger avec son club, a inscrit son premier but en Premier League en mettant à profit un service de Mohamed Salah.

Un résultat qui apporte juste un de plus aux Reds qui sont déjà champion d’Angleterre. Par contre, Aston villa n’a pas progressé en restant parmi les relégués de la saison.