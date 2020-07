Premier League : Newcastle et West Ham se neutralisent !

Pour cette 33e journée de Premier League, l’équipe de Newcastle United a été en déplacement sur le territoire de West Ham. Les deux clubs stagnent au classement se sont quittés sur un score de 2-2.

Vu leur position au classement du championnat, les deux clubs devaient normalement chercher les trois points. Mais chose non faite. Grâce à Antonio (4e) et Soucek (65e) les Hammers ont pu marquer deux buts. Mais Almiron (17e), et Shelvey (67e) de l’équipe de Newcastle ont su répliquer aux locaux à chaque fois qu’ils marquent.

Les Magpies, 12e au classement devait en profiter de cette rencontre pour remonter à la moitié au classement, mais ils n’ont pas pu. Ce résultat garde le club à sa position de 12e, ce qui n’effraie aucun club. Le club de Londres quant à lui demeure toujours un ami de la zone rouge avec trois points d’avance et s’immobilise au 16e rang.