Premier League : Tottenham domine, Leicester se relance, Man Utd a subi la loi de Burnley

Tottenham a dominé mercredi soir Norwich City (2-1), à domicile, dans le cadre de la 24e journée de Premier League.

Pour le grand retour du gardien français Hugo Lloris, le club londonien a marqué par Dele Alli (38e) et Son Heung-min (80e), les Canaries ayant égalisé par Teemu Pukki (70e sur penalty). Après quatre rencontres sans succès, les Spurs de José Mourinho réagissent et pointent à la sixième place avec 34 points. Norwich City reste dernier avec 17 points.

Après deux défaites de rang, Leicester City s’est ressaisi en s’imposant face à West Ham United (4-1), au King Power Stadium. Malgré la sortie sur blessure de Jamie Vardy, les Foxes ont fait la différence par Harvey Barnes (24e), Ricardo Pereira (45e) et Ayoze Pérez (81e sur penalty, 89e), les Hammers ayant sauvé l’honneur par Mark Noble (50e sur penalty). Troisième, Leicester City reste à trois longueurs de Manchester City.

Man Utd battu par Burnley à Old Trafford

Les Red Devils d’Ole-Gunnar Solskjaer ont craqué sur des buts de Chris Wood (39e) et Jay Rodriguez (56e). Battu pour la deuxième fois de suite après Liverpool, le club mancunien est cinquième avec 34 points, à égalité avec Tottenham et Wolverhampton et à six longueurs de Chelsea.

Forts d’un deuxième succès d’affilée, les Clarets grimpent à la treizième place avec 30 points, à sept unités de la zone rouge