Premier League : Tottenham n’avance pas, Liverpool s’impose, Arsenal enchaîne

Après deux défaites de rang, Tottenham s’est contenté d’un nul sur le terrain de Burnley (1-1), samedi à l’occasion de la 29e journée de Premier League.

Dos au mur après le but de Chris Wood (13e), le club londonien a recollé sur un penalty transformé par Dele Alli (50e). Huitièmes avec 41 points, les Spurs de José Mourinho se trouvent à quatre unités de Chelsea (4e). Avec 39 unités, les Clarets occupent la dixième position.

Liverpool se relance contre Bournemouth

Liverpool s’est ressaisi. Après avoir concédé son premier revers en championnat à Watford (3-0) et été éliminé par Chelsea en huitièmes de finale de la FA Cup (2-0), le club de la Mersey a renoué avec la victoire en venant à bout de Bournemouth (2-1), samedi à Anfield, à l’occasion de la 29e journée de Premier League.

Surpris sur un but de Callum Wilson (9e), les Reds l’ont emporté grâce à Mohamed Salah (25e) et Sadio Mané (33e). Leader avec 82 points, Liverpool prend 25 longueurs d’avance sur Manchester City, qui défiera Manchester United dimanche. Sans succès en quatre journées, les Cherries d’Eddie Howe sont 18es avec 27 points.

Arsenal vient à bout de West Ham grâce à Lacazette

Entré à l’heure de jeu, l’attaquant français Alexandre Lacazette a signé l’unique but de la rencontre d’une reprise aux six mètres (78e), sur une remise de la tête de Mesut Özil. Le but de l’ancien Lyonnais a été validé par la vidéo. Neuvièmes avec 40 points, les Gunners de Mikel Arteta reviennent à cinq unités du quatrième Chelsea, qui reçoit Everton dimanche.

Sixième, Sheffield United s’accroche à son rêve de C1 après un succès contre la lanterne rouge Norwich (1-0). Watford ne confirme pas son exploit face à Liverpool en s’inclinant sur la pelouse de Crystal Palace (1-0), sur un but de Jordan Ayew. Newcastle se relance à Southampton (1-0) grâce à Allan Saint-Maximin. Enfin, Wolverhampton et Brighton and Hove Albion se quittent sur un nul (0-0).