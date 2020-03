Préparatifs championnat d’Afrique de tchoukball : fin du premier regroupement des tchoukballeurs

Comme annoncé les poulains du sélectionneur national Hervé Dossoumou étaient tous au rendez-vous de ce premier regroupement. Pour ces trois jours séances, il a été question de travailler le physique des joueurs et ensuite créer la cohésion du groupe. Ce rassemblement du 27 au 29 février s’est inscrit dans le cadre de la bonne préparation de l’équipe béninoise au prochain championnat d’Afrique de tchoukball qui aura lieu du 14 au 18 août prochains au Togo.

Pour ce premier regroupement des joueurs présélectionnés, il a été question de rechercher les conditions physiques. A la suite de ces exercices le coach Hervé Dossoumou, a enchaîné avec des combinaisons attaque-défense. Durant trois jours, Joel Eké et ses coéquipiers, ont été soumis à de différents schémas tactiques pour afin ressortir un groupe compact.

Pour le sélectionneur Hervé Dossoumou, ce mini stage, a été très bénéfique pour le groupe en sens que cela, a permis de revoir les lacunes des uns et des autres. Au dernier jour du stage, le samedi 29 février le sélectionneur, a monté trois différentes équipes au tour des pions essentiels de la sélection pour des rencontres entre elles.

Il faut noter que cette fédération béninoise de la discipline, a prévu une série de regroupements pour permettre à la sélection nationale de mieux affuter ses armes.

Après ce premier stage, un deuxième regroupement de deux jours toujours à Cotonou sera organisé cette fois-ci pendant les congés de Pâques. Après ce second stage, une liste de 14 joueurs avec deux réservistes sera retenue. Et à une semaine du voyage sur Lomé, un dernier regroupement aura lieu pour peaufiner les automatismes et dégager les 12 joueurs capables de défendre valablement les couleurs nationales.