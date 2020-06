Présidentielle 2020 : un pro-Gbagbo appelle Bédié à faire de Billon le candidat de l’opposition

Le diplomate ivoirien Paul Ayomam Ambohalé, un «affidé» de Laurent Gbagbo, par ailleurs militant du Front populaire ivoirien (FPI), appelle Henri Konan Bédié, chef du Parti démocratique de Côte d’Ivoire à faire de Jean-Louis Billon, le candidat de l’opposition pour l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, dans une lettre ouverte.

M. Ayoman invite notamment Henri Konan Bédié, candidat à l’investiture du Pdci, à «commuer cet honneur» que lui ont fait les militants du parti en faisant «une passe décisive» à Jean-Louis Billon, lors de la convention en proposant à la Côte d’Ivoire cette «candidature entrainante, joyeuse et fière».

Pour lui, l’appel des organes et militants de base du Pdci, le 20 juin 2020, réunis à l’«Olympe de Daoukro», afin que M. Bédié soit candidat de la formation, s’il est un acte politique qui mérite d’être salué, c’est bien celui de l’ex-ministre du Commerce, Jean-Louis Billon.

M. Bédié a accepté, ce 20 juin 2020, la demande des militants à travers les différents organes du Pdci, à être candidat à l’investiture et briguer la magistrature suprême. Il a déposé sa candidature le 23 juin 2020, de manière officielle.

Cette lettre, selon le diplomate Ayoman, se veut «l’émoi des Ivoiriens» cosignée avec plusieurs concitoyens qui, depuis quelques mois, se sont réunis au sein de la plateforme Priorité Alternance et Transition Active Générationnelle en Côte d’Ivoire, dénommée «Patage-Côte d’Ivoire».

A l’instar de l’«Appel de Daoukro» en faveur de Alassane Ouattara à l’élection présidentielle de 2015, il souhaite un acte similaire dénommé l’«Appel de Daoukro de Jean-Louis Billon», qui constituerait «le plus beau cadeau politique» qu’il puisse faire à «un fils».

«S’il avait voulu être impétueux, aussi déterminé qu’il était à proposer à vous et au Pdci sa candidature restée sans réponse ; votre fils Jean-Louis, vous aurait offert votre énième émiettement de l’héritage du Pdci reçu le 07 décembre 1993», a-t-il fait observer.

«Le cadre d’expression de cette lettre ouverte est hors-parti. Je ne parle donc pas au nom du FPI, encore moins au nom de votre fils Jean-Louis Billon . Vous connaissez mieux que moi son élégance politique et son attachement au Pdci et à votre personne», précise-t-il.

«Votre fils» Jean-Louis Billon a renoncé à la candidature d’investiture et appelé à ce que nul ne se dresse contre «votre obsessionnel secret désir de revanche cosmique et historique sur le coup d’arrêt en 1999 de votre gestion de la présidence héritée de Houphouët-Boigny», a-t-il poursuivi.

M. Ayoman qui revendique être du FPI «fidèle au Camarade Laurent», veut que le FPI et ses alliés proposent «une alliance fort exigeante au Pdci et la coalition de l’opposition en offrant à la Côte d’Ivoire, la candidature consensuelle du jeune Jean-Louis Billon».

«Pour moi et mes amis qui portons ce message à la Nation, M. Jean-Louis Billon est la parfaite jonction entre le dépassement des fractures d’hier et les perspectives d’une nation d’espérance politique et sociale durable pour chaque personne vivant en Côte d’Ivoire», a-t-il soutenu.

«Depuis 1995 jusqu’à 2015, le don de soi» de M. Bédié, s’est toujours satisfait de l’écoute de ce que «vous avez toujours cru être bien et juste pour vous et pour le Pdci», écrit-il, ajoutant «il est temps que vous réunissiez dans votre Olympe de Daoukro, toute l’opposition ivoirienne de toute tendance».

Il invite également M. Bédié à regrouper «Assoa Adou, Affi, Simone Gbagbo, l’ambassadeur Ouégnin et Mamadou Koulibaly, Daniel Boni-Claverie, Bamba Moriféré en passant par (…) Anaky Kobénan, Soro Guillaume et Mabri Toikeusse, etc».

Et ce, pour leur «proposer bien qu’il soit le meilleur politicien de sa génération, de son parti ou dans son militantisme, le ministre Jean-Louis Billon du Pdci comme base de convergence sérieuse pour une alternance belle et réussite en Côte d’Ivoire».

«Vous avez l’occasion de régénérer la démocratie ivoirienne», conclut le diplomate Ayoman, qui a servi comme ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Cameroun, en Espagne. Militant du Front Populaire Ivoirien, il insiste que ce n’est pas en ces différentes qualités qu’il s’exprime.