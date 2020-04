Présidentielle américaine : Bernie Sanders annonce son soutien à Joe Biden

Depuis l’épidémie de coronavirus, Amazon affirme que la capacité de commandes en ligne a augmenté de plus de 60%.

Cependant, ceux qui paient 119 $ par an pour un abonnement Amazon Prime se sont plaints sur les réseaux sociaux des retards et du manque de fenêtres de livraison disponibles.

Amazon, qui a acheté Whole Foods Market pour 13,7 milliards de dollars en 2017, a déclaré qu’il prévoyait également d’abréger les heures d’ouverture des magasins au public afin que leurs employés puissent avoir un meilleur accès pour exécuter les commandes d’épicerie en ligne.

Les 487 magasins Whole Foods d’Amazon à l’échelle nationale limitent déjà le nombre d’acheteurs dans le magasin à la fois, et effectuent des vérifications quotidiennes de la température des employés, tout en obligeant les travailleurs à porter des masques et des gants.