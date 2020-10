Présidentielle au Burkina : trois anciens proches de Compaoré déposent leurs candidatures

Trois anciens proches de l’ex-président Blaise Compaoré, renversé en 2014 après 27 ans au pouvoir, ont déposé jeudi 1er octobre à la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) leurs candidatures à la présidentielle du 22 novembre, espérant profiter d’un sentiment de nostalgie envers l’ancien régime.

Parmi eux, Eddie Komboigo, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), parti fondé par Blaise Compaoré, et Kadré Désiré Ouédraogo, ancien Premier de Blaise Compaoré, font partie des favoris du scrutin, qui voit le président sortant Roch Marc Christian Kaboré, lui-même ancien baron du régime avant de le quitter, briguer un second mandat.

«Nous recherchons le pouvoir pour servir le peuple et non nous servir, après avoir constaté une gouvernance catastrophique après les évènements du 30 et 31 octobre 2014», a déclaré Eddie Komboïgo, ancien député très influent et réputé très proche de la famille Compaoré.

En vertu d’une loi interdisant la candidature de ceux qui avaient soutenu la modification de la Constitution désirée par Compaoré pour se représenter, le CDP avait été privé du scrutin en 2015.

Ancien Premier ministre de Compaoré, Kadré Désiré Ouédraogo, candidat du mouvement «Agir ensemble» a lui aussi déposé sa candidature. «Cette candidature est une offre de contribution patriotique pour la paix et la réconciliation nationale», a déclaré cet ancien ambassadeur auprès de l’Union européenne.

Autre proche de Blaise Compaoré candidat: Gilbert Noël Ouédraogo, président de l’Alliance pour la démocratie et la fédération – Rassemblement démocratique africain (ADF-RDA), ancien parti unique au pouvoir jusqu’en 1990 et qui est devenu le principal parti allié du régime Compaoré. Il avait été également exclu de la présidentielle 2015.

«Je m’attaquerai à l’insécurité, aux crises communautaires qui sont un frein pour notre vivre ensemble et pour la paix et le développement», a indiqué Gilbert Ouedraogo, plusieurs fois ministre sous Compaoré.

Une dizaine de candidats dont le président Kaboré ont déjà déposé leurs dossiers. Le chef de file de l’opposition, Zéphirin Diabré, devrait le faire vendredi. Plusieurs formations d’opposition dont le CDP et Agir Ensemble, ont signé un accord pour soutenir, en cas de second tour, le candidat de l’opposition arrivé en tête au premier.

