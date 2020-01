Présidentielle au Togo : le CAR se retire de la course

A la faveur d’une assise tenue ce samedi 04 février 2020, le Comité d’action pour le renouveau (CAR) a annoncé sa décision de se retirer de la course à la magistrature suprême.

Pour le Comité d’action pour le renouveau (CAR) de Me Yawovi Agboyibo, le processus électoral en cours est émaillé de beaucoup d’irrégularités. C’est d’ailleurs ce qui motive la décision du parti de ne pas prendre part à la présidentielle dont le premier tour est prévu au 22 février février.

«Le pouvoir s’acharne à vouloir rétablir le système monolithique que le Togo a enduré pendant plus de 3 décennies avec le blocage de toute possibilité d’alternance et le verrouillage des institutions qu’il fallait au pays pour parer aux abus du pouvoir», prévient Me Yawovi Agboyibo avant d’ajouter que «tout est mis en œuvre pour assurer systématiquement la victoire du régime en place».

Selon le site togolais galopa.net qui rapporte l’information, Me Yawovi Agboyibo et ses pairs n’attendent rien de ce processus car, à les en croire, le parti au pouvoir fera usage des mêmes méthodes telles que l’achat de conscience, le bourrage des urnes ou la falsification des procès-verbaux de vote pour l’atteinte de ses objectifs.

Par ailleurs, le parti a annoncé le retrait de ses représentants des instances chargées d’organiser les élections en l’occurrence la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Face à tout ceci, le Comité d’action pour le renouveau (CAR) exige du gouvernement la suspension du processus électoral.