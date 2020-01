Présidentielle congolaise de 2021 : Sassou N’Guesso invité à se présenter

Les membres du Parti Congolais du Travail (PCT, au pouvoir) ont, au terme de leur congrès ordinaire tenu dans la nuit du 30 au 31 décembre, invité le président congolais Denis Sassou N’Guesso à se représenter à l’élection présidentielle de 2021.

Les congressistes justifient leur invite au président Sassou par «sa maturité à préserver la paix, les libertés et la quiétude dans le pays, la relance de la croissance économique après plusieurs années de crise, sa sensibilité face aux problèmes du peuple dans tous les domaines».

A en croire les membres du PCT, «le bruit des armes est désormais loin et la paix règne dans le pays». «Le parti congolais du travail est le parti le plus implanté sur toute l’étendue du territoire national, il doit continuer d’être le grand pôle d’attraction. Les membres du parti doivent poser les jalons de la victoire à l’élection présidentielle de 2021 dès le début de l’année 2020 et être avec le peuple comme un poisson dans l’eau», a déclaré son nouveau secrétaire général, Pierre Moussa élu lors dudit congrès.

Il a pris à partie l’opposition congolaise qui, par le canal de son chef de file, Pascal Tsaty Mabiala, a appelé à un report de l’élection présidentielle de 2021 afin de permettre au pays de rentrer dans une transition de deux ans. Alors que, dit-il, le pays n’est pas en crise politique, les institutions fonctionnent normalement.

«Les membres du PCT doivent, face à de telles propositions, se mettre en rang de bataille dès 2020 pour sortir victorieux de la grande compétition de l’élection présidentiel de 2021», a exhorté, le nouveau secrétaire général du PCT.

Plus de 2500 délégués venus de toutes les contrées des douze départements du Congo ont participé à ce congrès.