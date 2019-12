Présidentielle de 2024 au Rwanda : «Je veux avoir un peu de répit…», Paul Kagame

Paul Kagame a fait une importante révélation concernant sa possible présentation à l’élection présidentielle de 2024.

Le président du Rwanda Paul Kagame, lors d’un sommet à Doha, a révélé aux journalistes qu’il n’est pas sûr de se présenter aux prochaines joutes électorales de son pays. Donc, il est possible que le chef d’Etat, 62 ans ne soit pas candidat pour la présidentielle de 2024.

«Il est fort probable que non. Je veux avoir un peu de répit, mais étant donné la situation actuelle et celle du passé, j’ai pris une décision qui me concerne personnellement, à savoir que cela ne se produira pas la prochaine fois».

Paul Kagame, président du Rwanda depuis 2000, a été élu pour un troisième mandat lors des élections de 2017 avec 99% des voix.

Un référendum controversé en 2015 avait permis de lever la limite constitutionnelle de deux mandats, lui permettant de se présenter en 2017.

Lorsque le mandat actuel de sept ans prendra fin, il pourrait encore briguer deux autres mandats de cinq ans, conformément à la Constitution.

Dans une interview accordée à Jeune Afrique en 2017, M. Kagame avait souligné que le Rwanda pourrait prospérer même en son absence, en réponse à la question de savoir s’il se présentera ou non aux élections après 2017.