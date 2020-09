Présidentielle en Côte d’Ivoire : ce qu’il faut retenir du dossier de Mamadou Koulibaly

Le candidat indépendant à la présidentielle du 31 octobre prochain, Mamadou Koulibaly, dispose d’un délai de 48heures pour régulariser son dossier de candidature. C’est ce qu’il convient de retenir d’un tweet, de l’intéressé lui-même, ce jeudi 10 septembre 2020.

« Le CC (Conceil constitutionnel) vient de me signifier que j’ai 8586 parrainages non conformes. Selon les textes en vigueur j’ai jusqu’à samedi 10h30 pour corriger cet état des choses si je ne veux pas être éliminé de la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République», a tweeté, Mamadou Koulibaly, fondateur du parti politique Liberté et démocratie pour la République (Lider) et candidat à la prochaine présidentielle en Côte d’Ivoire.

Il lui est reproché, entre autres, des parrainages ne figurant pas sur la liste électorale, des doubles parrainages. Il faut noter que le nouveau code électoral en vigueur impose un quota de parrainage dans au moins 17 régions sur les 31 que compte la Côte d’Ivoire. D’après les textes, le candidat Mamadou Koulibaly dispose d’un délai de 48 heures pour apporter le complément de parrainage au risque de se voir retiré de la compétition.