Présidentielle en Côte d’Ivoire : «ma candidature est irrévocable», affirme Guillaume Soro

La diplomatie française a confirmé le rappel de l’ambassadeur de France à Abidjan, précisant qu’une enquête administrative était en cours et sans livrer plus de détails, informe l’AFP. Plus tôt, Mediapart avait écrit que le diplomate était accusé de violences «sexistes et sexuelles».

L’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire a été rappelé à Paris, rapporte l’AFP, se référant au ministère français des Affaires étrangères. La diplomatie a ainsi confirmé en partie des informations de presse qui font état d’accusations de comportements sexistes à son encontre.

«Il a été rappelé à Paris dans le cadre d’une enquête administrative en cours», indique l’agence citant la porte-parole du Quai d’Orsay, Agnès von der Mühll, par ailleurs chargée de l’Égalité au ministère.

«Accusé de violences sexistes et sexuelles», selon Mediapart

Selon le site d’information Mediapart, Gilles Huberson, en poste à Abidjan depuis septembre 2017, est accusé de violences sexistes et sexuelles par au moins cinq femmes qui ont témoigné auprès du déontologue chargé de ces questions au Quai d’Orsay.

Son rappel intervient à un moment délicat en Côte d’Ivoire, où la candidature du Président sortant Alassane Ouattara à sa réélection est contestée et des violences électorales sont redoutées. Les manifestations ayant suivi en août l’annonce de sa candidature ont fait une quinzaine de morts, rappelle l’agence.

«Ce rappel n’est pas politique», assure toutefois une source proche du dossier, qui confirme les informations de Mediapart sur des «propos et gestes sexistes». «Le cadre politique en Côte d’Ivoire télescope les procédures normales» dans ce genre de dossiers, ajoute-t-elle, en soulignant qu’une «inspection» a déjà été menée sur place.

Ancien élève de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, Gilles Huberson a été chef de la Mission interministérielle «Mali-Sahel» en 2013, lors de l’intervention militaire française dans ce pays puis ambassadeur de France au Mali de 2013 à 2016 et à Maurice (2016-2017) avant d’être nommé à Abidjan.

Il a aussi été responsable du Centre de crise du Quai d’Orsay de 2005 à 2007 et a fait un bref passage dans le secteur privé, comme directeur des Affaires générales du groupe de luxe français LVMH de 2007 à 2009, selon la biographie disponible sur le site de l’ambassade de France en Côte d’Ivoire.

À Bamako comme Abidjan, Gilles Huberson a été en première ligne dans des pays et sur des dossiers majeurs pour la France en Afrique, quand Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense (2012-2017) ou des Affaires étrangères (depuis mai 2017), rappelle l’AFP.

Tolérance Zéro

«Le ministre a demandé une enquête administrative sur des signalements multiples. Il a décidé de son rappel lundi [14 septembre, ndlr]. Personne n’est protégé», a souligné une autre source proche du dossier.

Jean-Yves Le Drian a mis en place en 2018 la cellule d’écoute pour les personnels du Quai d’Orsay victimes de violences sexistes et sexuelles. C’est cette cellule, baptisée «Tolérance Zéro», qui a recueilli les témoignages de femmes se disant victimes de l’ambassadeur.

