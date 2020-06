Présidentielle ivoirienne : installation de 180 comités de base du RHDP à Port-Bouët

L’officier ivoirien de l’armée de l’air et ingénieur, Aka Manouan a été nommé directeur général de l’Aéroport international d’Abidjan (AERIA) en remplacement de Gilles Darriau qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Selon un communiqué transmis, lundi à APA, le nouveau directeur général dont la prise de fonction a été «effective à compter du 1er juin 2020» a été nommé le 19 mai 2020 par le Conseil d’administration d’AERIA.

A cette occasion, le Général Abdoulaye Coulibaly, Président du Conseil d’administration d’AERIA, a souligné l’immense contribution de Gilles Darriau à la modernisation et au développement de l’aéroport d’Abidjan durant les huit années où il a exercé ses fonctions de directeur général.

Le président du Conseil d’administration a également salué «sa grande capacité de travail, ses qualités de leader et sa gestion très professionnelle et particulièrement efficace de l’entreprise».

Puis, il a ajouté qu’en choisissant M. Aka Manouan pour lui succéder, «nous privilégions la nomination d’un autre leader déjà issu de l’entreprise».

Directeur général adjoint d’AERIA depuis mai 2015, M. Aka Manouan «connaît très bien toutes les activités de l’entreprise et maîtrise déjà sa culture», a expliqué le Général Coulibaly, ajoutant que le nouveau Directeur général «dispose par ailleurs de toutes les compétences nécessaires à la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par le Conseil d’administration».

M. Aka Manouan est officier de l’armée de l’air de formation, ingénieur diplômé de l’Ecole de l’air de Salon – de-Provence (France) – Promotion 1983 et Docteur de l’Ecole nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace (SUPAERO) de Toulouse (France).

Après avoir exercé au sein du Groupement aérien de transport et de liaison (GATL) des Forces aériennes de Côte d’Ivoire et à la compagnie nationale Air Ivoire durant trois années, M. Aka Manouan a regagné l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) en qualité d’ingénieur de recherche à Toulouse, où il a achevé son doctorat en 1994.

De retour en Côte d’Ivoire, il rejoint en 1996 le Bureau national d’études techniques et de développement (BNETD), où il exercera pendant dix ans la fonction de Secrétaire général, puis de Conseiller spécial du directeur général jusqu’à son départ en 2015, pour rejoindre AERIA au poste de directeur général adjoint.