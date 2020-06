Présidentielles 2021 au Bénin : Dr. Laurent De-Laure Faton demande à l’opposition abonnée au boycott de maintenir leur position

Une information circule depuis peu sur les réseaux sociaux. Elle est relative à l’invitation d’un membre des Forces Cauris pour un Bénin Emergent, proche du secrétaire Exécutif national (SEN), Paul Hounkpè qui demande à l’aile dure de l’opposition de maintenir sa logique de boycott des élections.

Rester jusqu’au boutiste! C’est l’invitation que Dr. Laurent De-Laure Faton lance à l’endroit des opposants qui ont boycotté les dernières élections communales au Bénin. À l’en croire, la Fcbe qui a pris part aux communales a été traitée de tous les noms d’oiseau.

Pire, elle a été assimilée à l’appendice des deux blocs (Union Progressiste et Bloc Républicain), soutenant les actions du chef de l’Etat, Patrice Talon. Ce dernier fait savoir que selon les caciques de l’aile dure de l’opposition, «participer aux élections communales», était considéré comme une caution à la dictature de Patrice Talon. C’est la raison pour laquelle, il les invite à nouveau à boycotter les élections présidentielles et non se précipiter pour y participer. Voici la substance de ses écrits.

«Que les boycotteurs des communales de 2020 s’abstiennent

La participation du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) aux élections communales du 17 mai 2020, a été l’objet des critiques les plus acerbes de la part de plusieurs “acteurs politiques de l’opposition” et de leurs partisans.

Le parti était qualifié de traître et de troisième bloc de la mouvance pour avoir pris l’option stratégique de participer à ces élections. Car, selon ces détracteurs de la FCBE : “participer à une élection organisée par le régime du président Patrice TALON, c’est trahir le peuple béninois, c’est cautionner la destruction de notre démocratie, c’est être vendu au bourreau,…». Chacun connaît bien la suite.

Mais paradoxalement aujourd’hui, tout le monde veut participer à la présidentielle de 2021 avec le même régime du président Patrice TALON. Le comble est que, ce sont surtout ceux qui avaient sérieusement insulté la FCBE pour avoir participé aux communales de 2020 avec les deux partis du président Patrice TALON qui s’acharnent à participer à cette présidentielle.

Pour ma part, je pense qu’il y a un problème quelque part. Soit c’est nous qui avions participé aux communales qui avons un problème ou ce sont les autres qui avaient refusé d’y participer. Mais de toute évidence, la présidentielle de 2021 sera toujours organisée par le “dictateur d’aujourd’hui” qui a organisé les communales de 2020.

Dans ce contexte, la logique et l’honnêteté veulent que ceux qui nous avaient qualifié le parti FCBE de tous les noms et l’avaient combattu sur le terrain s’abstiennent de participer à la présidentielle de 2021.

Le mieux, pour eux, serait d’organiser, cette fois-ci de manière plus forte, le boycott. Ils doivent poursuivre leur combat dans le sens de la résistance au risque de devenir les nouveaux traitres de la patrie et les vrais destructeurs de la démocratie qu’ils sont les seuls à défendre. Qu’ils ne viennent surtout pas nous chanter que la présidentielle est plus importante que les autres élections.

Je n’ose pas croire qu’ils ne savent pas que, la politique est avant tout une question de vision et de stratégie. Mais, c’est bien dommage…»