Prévention de l’épidémie du CoVid 19 au Bénin : échanges avec les promoteurs des complexes hôteliers et touristiques

Face à la psychose généralisée créée par la propagation du CoVid 19, les autorités béninoises n’entendent pas baisser les bras. Dans le secteur du tourisme, tous les acteurs de la chaîne classique sont désormais associés à tous les niveaux du combat de prévention contre le Coronavirus.

Ce vendredi, le ministre du tourisme, de la culture et des arts et son collègue en charge de la santé, étaient à nouveau face aux promoteurs privés des établissements touristiques et hôteliers du Bénin.

Échanges avec les promoteurs des complexes hôteliers et touristiques

eux heures d’échanges pertinents au moyen d’une présentation sur la situation actuelle de l’épidémie aussi bien dans le monde entier dans la sous-région qu’au Bénin.

Pour les promoteurs des hôtels, Tour Operator et autres, ce qui motive à s’associer au combat de prévention est la nouvelle à eux apportée. En effet, selon les autorités en charge de la santé, aucun cas n’a été encore confirmé jusqu’à la date de ce 13 mars au Bénin, pendant que 118 pays sont touchés dans le monde dont 12 en Afrique.

Les alertes via les numéros verts au nombre de 756 au Bénin à la date du 12 mars, constituent des preuves tangibles de la prise de conscience collective et de l’engagement de chaque citoyen à éloigner cette épidémie des frontières béninoises.

Le Ministre en charge du tourisme s’en réjouit tout comme son collègue de la santé. Mais ils estiment que ceci ne doit pas être une fin en soi. D’où, l’appel à plus de collaboration lancé aux promoteurs des complexes hôteliers et touristiques.

Le Gouvernement attend de ces derniers, un accompagnement plus efficace dans la mise en œuvre des actions spécifiques initiées au profit du secteur du tourisme en général et l’hôtellerie en particulier.

Il s’agit notamment, de la mise à disposition des dispositifs de lavage ou friction des mains, des équipements de protection, le briefing du personnel, le renforcement du suivi médical du personnel, le contrôle thermique à l’entrée des hôtels et bien d’autres.