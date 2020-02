Prévention du Coronavirus «Covid-19» : les ministres de la santé de la CEDEAO en réunion ce jour

Face au lourd bilan qu’impose le «coronavirus» dans les pays de l’Asie, notamment en Chine depuis quelques jours, les ministres en charge de la santé dans l’espace CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), sont réunis en urgence à Bamako, ce 14 février 2020, pour définir une stratégie de prévention régionale.

Partageant la célèbre assertion «prévenir, vaut mieux que guérir», l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) organise, ce vendredi 14 février 2020, une réunion d’urgence avec les Ministres de la Santé de la CEDEAO sur la préparation et la réponse au nouveau virus, «Coronavirus» qui sème la terreur dans les pays de l’Azie. Faisant suite à l’alerte du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), cette rencontre convoquée devra permettre de renforcer les capacités des entités dans la surveille, la prévention et la maîtrise du Covid-19.

«L’épidémie de Covid-19 constitue une urgence de santé publique de portée internationale. L’OMS signale aussi que le risque est très élevé en Chine, élevé au niveau régional et élevé au niveau mondial, y compris dans la région de la CEDEAO. Concernant la transmission interhumaine associée à la propagation rapide dans un contexte de mondialisation, il devient urgent pour chaque pays de mettre en place des outils de surveillance et de diagnostic ciblant le nouveau coronavirus afin de mieux préparer la réponse à d’éventuels cas ou foyers.», mentionne le communiqué.

Et, «C’est dans ce contexte, poursuit-il, que l’OOAS organise cet important forum afin de renforcer les capacités des entités nationales et régionales de la région de la CEDEAO en matière de surveillance, de prévention et de détection précoce des épidémies du Covid-19. L’objectif visé par cette réunion de haut niveau est d’harmoniser les stratégies régionales de préparation à la prévention, à la détection précoce et au contrôle du Covid-19».

A cette rencontre, sont attendus les 15 pays de l’espace CEDEAO. Il s’agit du Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et du Togo.

Par Sylvestre TCHOMAKOU