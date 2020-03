Prévention du Coronavirus : le Bénin construit son 1er centre d’isolement et de prise en charge

Face au ravage que fait l’épidémie de Coronavirus Covid-19 dans les pays touchés, et se trouvant à proximité du Togo, pays voisin ayant enregistré son premier cas de contaminé depuis le vendredi 06 mars 2020, le Bénin s’active à prévenir et contenir la propagation du mal. A cet effet, avec les 6 milliards 950 millions déjà mobilisés, le gouvernement a démarré la construction des centres d’isolement et de prise en charge des patients à travers tout le pays.

Quand bien même n’étant pas encore officiellement touché par l’épidémie mondiale du Coronavirus Covid-19, le Bénin a déjà ouvert son premier centre d’isolement et de prise en charge des patients porteurs du Coronavirus.

Fruit des 6 milliards 950 millions F CFA déjà mobilisés pour lutter contre le mal, ce centre installé à l’école de Police à Cotonou est le tout premier au Bénin, et est prêt à accueillir tout porteur dudit virus.

D’après les informations rendues disponibles par le gouvernement béninois à travers son site, ce centre moderne est composé de (03) trois salles à savoir, deux (02) salles polyvalentes pour les patients suspectés de Coronavirus et une (01) salle pour accueillir et traiter les cas confirmés de malades au Coronavirus.

S’agissant des premières salles, elles permettront aux personnes suspectées de porter le virus, d’être examinées dans les deux salles polyvalentes. «A travers les prélèvements, les personnes admises dans ces salles, sauront après analyse si elles sont saines ou pas. Si elles sont saines, elles seront invitées à prendre leur douche» indique le gouvernement à ce propos.

En cas d’analyse positive ou de cas confirmé, les personnes concernées devront être conduites en salle d’isolement pour suivre les traitements. Le processus de soins porté à terme, elles pourront être libérées. «Si malheureusement elles trépassaient, le centre abrite une morgue spécialement conçue pour le traitement des dépouilles.», précise le gouvernement.

Conformément à la volonté du gouvernement béninois, outre le centre de Cotonou, un centre à Abomey-Calavi et un autre centre à Natitingou sont en cours de construction pour porter à trois (03) le nombre de centres d’isolement et de prise en charge prêts sur le territoire national pour anticiper et contenir la propagation du Covid-19 au Bénin.

Pour sa part, insistant sur le fait que jusqu’à ce jour, «aucun cas de personne infectée n’est encore déclaré au Bénin», le ministère de la santé exhorte la population à suivre rigoureusement les mesures préventives indiquées dans les différentes campagnes de communication et à contacter systématiquement le SAMU au 95.36.11.02, au 95.36.11.04 en cas de besoin.

Par Sylvestre TCHOMAKOU