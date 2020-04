Prince Harry : le fils du prince Charles marche dans les pas de son épouse

Le prince Harry a participé à un épisode spécial de Thomas et ses amis, Thomas the Tank Engine dans sa version originale. Et pas n’importe lequel puisque, comme le relaye CNN, il s’agit d’un épisode mettant en scène des versions jeunes de sa grand-mère et de son père.

Si, bien sûr, la reine Elizabeth II et le prince Charles ne doublent pas eux-mêmes leurs personnages, c’est bien le mari de Meghan Markle qui introduira le dessin animé pour ses 75 ans d’existence.

Pour l’instant, cet épisode intitulé The Royal Engine, sera diffusé sur Netflix US ce 1er mai et le lendemain sur Channel 5 au Royaume-Uni, avant d’être disponible dans plus de 180 pays.

Une passion de longue date

Les plus fidèles du prince Harry ne seront pas étonnés de le retrouver dans ce programme. En effet, plusieurs photos de lui enfant le montrent arborant un t-shirt à l’effigie du train animé ou bien avec d’autres produits dérivés de l’émission.

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que le prince Harry se prête au jeu de la comédie. Pour le lancement des Invictus Games en 2016, il avait même entraîné sa grand-mère, qui décidément ne lui refuse rien, à tourner un sketch avec le président des Etats-Unis de l’époque et l’ancienne First Lady, Barack et Michelle Obama .

Ceux qui pensent que le père d’Archie est sous l’influence de son épouse peuvent donc se rassurer, d’autant que la comédie est une affaire de famille chez les Windsor. Le prince Charles, son père, était passionné de théâtre à l’Université de Cambridge, un hobby très bien documenté dans The Crown.

Sans oublier l’apparition royale la plus mémorable : la reine Elizabeth II escortée par James Bond pour sauter en parachute aux Jeux Olympiques de 2012 qui se déroulaient à Londres.