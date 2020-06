Prise des pilules du lendemain : les vérités que vous ignorez

Le plaisir, c’est peut-être le plus beau cadeau que le ciel ait donné à la nature humaine. Il existe le choix entre manger la pomme crue ou encore la savourer avec une protection. Généralement, après un rapport sexuel non protégé, on fait usage de la pilule de lendemain sans savoir à quoi elle sert véritablement.

En cas de rapport sexuel non protégé, l’on est exposé à deux cas, soit les maladies sexuellement transmissibles ou une grossesse.

La pilule du lendemain ne combat ni l’infection ni la grossesse.

Le rôle des pilules est en effet d’empêcher la fécondation.

Son rôle est donc d’empêcher la croissance de l’ovule afin qu’elle soit fécondé par les spermatozoïdes. Alors que c’est la fécondation qui favorise la nidation, la pilule du lendemain empêche la grossesse.

Pilule de lendemain ou d’urgence. Comme l’indique le nom, ça se prend en cas d’urgence ou en quelques heures après le rapport. Étant une contraception d’urgence, il doit être pris entre 24h et 48h selon la marque. Dépassé ce délai, il n’a plus aucun effet et ne servirait plus à rien.

Cette contraception de sauvetage a des effets secondaires nuisibles. En temps normal, elle devrait être prise seulement en cas d’urgence et ne devrait pas être seule issue de protection contre une grossesse. La prendre comme le paracétamol expose votre santé. La prise d’une pilule peut engendrer des nausées, des vomissements ou des maux de tête. Après avoir pris la pilule vous pouvez aussi avoir des sensations de fatigue ou de vertiges. Les douleurs abdominales ou tensions mammaires peuvent aussi survenir. Certaines femmes peuvent avoir des règles perturbées, retardées ou avancées, et des saignements. La pilule n’est pas à prendre régulièrement comme du paracétamol. En cas de relations fréquentes, optez pour le préservatif.