Priyanka Chopra révèle quand elle et son mari auraient des enfants

On en sait un plus sur quand l’actrice Priyanka Chopra aura des enfants avec son mari Nick Jonas. Elle parle de la vie à la maison avec son mari.

Mariée à Nick Jonas le 1er décembre 2018, l’actrice de 37 ans a parlé de la vie de famille dans une interview, en disant :

«En ce moment, cette année m’a vraiment emballé en termes de travail que je fais et de travail que j’ai entrepris. Mais avoir une famille est très important pour moi et ça l’a toujours été. C’est quelque chose que je veux vraiment faire et j’espère que chaque fois que Dieu le voudra, au bon moment, cela arrivera».