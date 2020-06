Probable fusion des partis UP et BR : une initiative noble mais risquée

Une probable fusion s’annonce entre les deux partis de la majorité présidentielle que sont l’Union Progressisse et le Bloc Republicain. Les cadres de ces formations politiques réussiront-ils à se retrouver autour de l’essentiel et parler d’une seule voix ?

L’Union Progressisse et le Bloc Républicain sont aujourd’hui les deux coépouses d’un même mari, mais ne s’aiment pas. Les circonstances de la création de l’UP et du BR font que l’on ne croit point à une éventuelle fusion, qui signifierait la mort de l’un ou l’autre des partis. Le vœu serait émis par le président Patrice Talon, dans la perspective de la poursuite de ses réformes à la tête du pays.

Si cela pouvait être réaliste, on assistera à une mésentente entre les leadership des deux camps. Personne n’accepterait d’être rangée au second plan. Avec la fusion, on assistera certainement à une querelle intempestive, car les deux partis regorgent d’hommes et de femmes qui ne se laisseront pas emballer.

Entre BR et UP, qui accepterait de se suicider? La question reste posée. Toutefois, c’est plausible que les responsables des deux partis n’auront pas de grandes difficultés , car les intérêts sont divergents. Certes, ils appartiennent à un même homme, le président Patrice Talon, mais accepteront–ils de faire table rase du passé ? Difficile mais pas impossible.

Même unis, ils se regarderont en chiens de faïence. Et au finish, le divorce pourrait faire surface. Une fusion entre BR et UP n’est pas mal en son sein puisque c’est toujours le vœu du numéro 1 béninois. Cependant la grande interrogation est celle ci : l’union UP et BR ensemble profitera t-elle au chef de l’état ? Seul le temps nous le dira.

Par Oyéyèmi AGANI