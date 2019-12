Procès en destitution de Donald Trump : Jim Carrey le fête avec une caricature

Beaucoup de stars sont actuellement en joie mais pas pour une distinction, non plus une bonne nouvelle de famille. Elles se réjouissent simplement à cause du procès en destitution du président américain de Donald Trump.

Depuis l’annonce du procès en destitution de Donald Trump, qui devra être jugé par le Sénat, les stars se réjouissent. C’est le cas Jim Carrey , qui a publié sur Instagram une caricature réalisée par ses soins rapporte 20minutes.fr.

On y voit Donald Trump, sous les traits de la créature de Frankenstein, étrangler son maître, aux allures de Vladimir Poutine. «Donald a fait un rêve étrange», a-t-il écrit en légende de la caricature. Détail amusant : il est écrit «fabriqué en Chine» sur la cravate du président américain, un clin d’œil humoristique à ses casquettes Make America Great Again … fabriquées en Chine !