Procès en destitution : Donald Trump acquitté par le Sénat lors d’un vote historique

Donald Trump a été acquitté mercredi au Sénat à l’issue de son procès historique en destitution, avec le soutien de tous les élus républicains sauf un, et sans aucune voix démocrate.

52 des 100 sénateurs américains ont déclaré le président non coupable du chef d’abus de pouvoir et 53 du chef d’entrave à la bonne marche du Congrès, adoptés le 18 décembre à la Chambre des représentants. Donald Trump est donc acquitté.

L’opposition démocrate reproche au 45e président des Etats-Unis d’avoir utilisé les moyens de l’Etat, notamment une aide militaire validée par le Congrès, pour tenter de forcer l’Ukraine à enquêter sur son possible adversaire à la présidentielle, Joe Biden. C’est à ce titre que les représentants l’avaient inculpé («impeached»).

Le suspense était quasi nul: la Constitution des Etats-Unis impose une majorité des deux tiers (67 sièges sur 100) pour le déclarer coupable et le milliardaire peut compter sur le soutien de 52 des 53 sénateurs républicains. Le président américain n’a pas tardé à tweeter sa réaction : un montage vidéo en musique dans lequel il se présente comme «président à vie».

Il a également annoncé qu’il s’exprimerait jeudi depuis la Maison Blanche. «Je ferai une déclaration demain à 12 heures (18 heures en France) depuis la Maison Blanche pour évoquer la victoire de notre pays face à cet “impeachement” en forme de mascarade», a tweeté le 45e président des Etats-Unis.

La Maison Blanche s’est réjouie mercredi de ce dénouement. «Le président est heureux de mettre derrière lui ce chapitre de comportement honteux des démocrates, et déterminé à continuer son travail au nom du peuple américain en 2020 et au-delà», a indiqué dans un communiqué Stephanie Grisham, porte-parole de l’exécutif américain.

L’acquittement de Donald Trump n’a «aucune valeur» parce que son procès en destitution n’a pas été «équitable», a estimé mercredi le leader de la minorité démocrate au Sénat Chuck Schumer. «Nous l’avons acquitté sans aucun fait», a-t-il déclaré à la presse en référence au refus des sénateurs républicains de convoquer de nouveaux témoins.

«L’histoire se rappellera d’une victoire à la Pyrrhus pour les républicains du Sénat, pour le parti républicain et pour le président Trump», a-t-il encore assené. Donald Trump reste «une menace pour la démocratie américaine», a jugé de son côté la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, en critiquant l’acquittement du président républicain par le Sénat.

«Le président et les républicains du Sénat ont banalisé le non respect de la loi», a-t-elle estimé dans un communiqué, qualifiant de «voyous» Donald Trump et le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell. L’hôte de la Maison Blanche restera selon elle «une menace» parce qu’il insiste «pour se dire au-dessus de la loi et dire qu’il peut corrompre une élection s’il en a envie».