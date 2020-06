Production aquacole en Afrique : la FAO prévoit une hausse de 48% à l’horizon 2030

La production aquacole en Afrique augmenterait de 48% d’ici 10 ans. C’est ce que révèle le dernier rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture (Sofia) 2020.

Les produits aquatiques sont parmi les produits alimentaires qui génèrent le plus d’échanges commerciaux dans le monde. 38% de ces denrées se retrouvent sur les marchés internationaux. Selon le nouveau rapport de la FAO, la consommation annuelle mondiale de poisson s’élève à 20,5 kilos par personne, un niveau record qui devrait augmenter dans les dix prochaines années.

La production aquacole devrait connaître une hausse de 48% en Afrique et cela devrait contribuer à atténuer la tendance à la baisse à laquelle on s’attend en matière de consommation de poissons par personne sur l’ensemble du continent.

Quoique l’Afrique est un importateur net en termes de volume mais, un exportateur net en termes de valeur. Face à cela, la production totale de poissons devrait atteindre 204 millions de tonnes (Mt) en 2030, soit une hausse de 15 % par rapport à 2018, le secteur de l’aquaculture comptant pour 46 %.

«Les poissons et les produits de la pêche sont considérés non seulement comme des aliments parmi les plus sains de la planète mais aussi, comme ceux ayant l’impact le plus faible sur l’environnement naturel», a indiqué QU Dongyu, directeur général de la FAO.

L’expansion de l’aquaculture se poursuivra au niveau mondial. Mais à ce rythme, les poissons d’élevage occuperont une place plus importante dans la consommation et le commerce dans les dix prochaines années.

Le bouleversement occasionné par le coronavirus

Selon les experts de la FAO, les mesures qu’il a fallu mettre en place pour freiner la propagation de la covid-19 ont bouleversé toutes les étapes des chaînes d’approvisionnement intérieures et internationales.

Ainsi, les activités de la pêche ont diminué d’environ 6,5%. Les perturbations dans le secteur des transports internationaux ont pesé tout particulièrement sur la production de l’aquaculture destinée à l’exportation. C’est sans compter la diminution de l’activité touristique et la fermeture des restaurants qui ont répercuté sur les chaînes de distribution de plusieurs espèces de poissons.

Une situation qui a fait grimper les ventes au détail des produits de la pêche surgelée, en conserve, marinés et fumés qui se conservent plus longtemps dans les étalages. Il est donc essentiel de protéger chacun de ces maillons pour éviter l’apparition de crises alimentaires mondiales et locales et préserver les économies qui dépendent du poisson.

Par ailleurs, l’Organisation onusienne souligne aussi que les marchés des intrants, les questions relatives au travail des migrants et les risques liés aux foules qui se pressent dans les marchés des produits frais ont contribué à la cette baisse de la production et la consommation des produits de la pêche.

Toutefois, le rapport prévoit une augmentation de 15% de la production et la consommation de poissons au plan mondial d’ici 2030. Cela nécessite l’adoption de nouveaux poissons plus durables dans les systèmes de production. À ce jour, diverses politiques et technologies ont été mises en œuvre dans plusieurs pays à l’appui de projets durables et aquaculture résiliente.

«Ceux-ci inclus innovations à forte intensité technologique telles que l’aquaponie ou l’aquaculture intégrée, et les technologies des raceways-in-ponds, mais aussi, gouvernance innovante, politiques pour un travail, égalité des sexes, certification et de nombreuses autres pratiques louables», peut-on lire dans le document.

Le sous-comité de l’aquaculture a appelé à l’identification de telles initiatives et leur documentation et compilation en lignes directrices. L’objectif est d’aider les pays à améliorer la mise en œuvre du code, tout en engageant avec habiletés et habiliter leur secteur aquacole à participer efficacement à la mise en œuvre du Programme 2030.

Par Félicienne HOUESSOU