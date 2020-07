Produit d’alimentation au Bénin : hausse du prix de gari à Cotonou et environs

En pleine pandémie de la Covid-19, le prix de la farine de manioc, communément appelé gari est passé du simple au double. Cette augmentation rapide du coût du gari n’est pas liée à un facteur précis. C’est la remarque faite depuis quelques jours dans nos différents marchés de Cotonou et environs.

Les Béninois devront faire face à la cherté de certaines denrées alimentaires comme le gari. Le coût de ce produit très prisé par les populations a connu une augmentation vertigineuse depuis quelques jours. Le Kilogramme qui était à 200 FCFA est désormais à 350 et 400 FCFA.

«Je vends le kilo de gari à 350 et 400. Ce que j’ai vendu à 400F est de très bonne qualité.», a déclaré Houessou Josiane vendeuse de gari à Ganhi. A en croire cette dame, l’augmentation du prix de gari dépend de la qualité de ce produit.

A Cotonou et environs, le constat est le même dans plusieurs marchés. «Je mesure le kilo de gari à 300 FCFA parfois à main levé a certains clients qui le demandent uniquement. Puisque quand le prix a augmenté, ils préfèrent toujours pour le moins chers», a expliqué Viviane Gandaho, une vendeuse de Gari.

Dans certaines zones de la commune d’Abomey-Calavi, il faut parfois plus que 400 FCFA pour s’en procurer. Par endroit, les commerçants évoquent la pandémie de la Covid-19. Mais d’autres pointent du doigt la faible productivité ces derniers mois dans les champs de manioc.

Une situation alarmante à Possotomè

Mais comparativement à d’autres localités comme Possotomè, les habitants de Cotonou et d’Abomey-Calavi devraient même s’estimer heureux. En effet, dans la commune de Possotomè, la situation est plus que préoccupante. Ces derniers jours, le Kilogramme de gari est cédé entre 800 et 1000 FCFA.

Cette augmentation rapide du coût du gari n’est pas liée à un facteur précis. Il urge donc que le ministère du commerce et ses structures compétentes prennent rapidement les mesures idoines pour arrêter la saignée. Car, c’est une manière de rendre la vie plus dure aux populations.

Par Hubert DOSSOU