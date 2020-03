Projet «Une école propre, un trésor gagné» : les usagers des CEG Godomey, Lobozounkpa et Kansounkpa sensibilisés

Les jeunes béninois, militants pour un assainissement des écoles, collèges, lycées et universités du Bénin, poursuivent leur inlassable combat contre l’insalubrité dans les centres d’enseignement du Bénin. Le jeudi 12et le vendredi 13 mars 2020, le coordonnateur du projet, «Une école propre, un trésor gagné», Brice Nonvidé, et ses camarades ont effectué une descente dans les CEG Godomey, Lobozounkpa et Kansounkpa.

Les militants de l’Organisation non gouvernementale des professionnels et experts pour le renforcement des niveaux d’études et le soutien des œuvres humanitaires (PERNESOH-ONG) et l’ONG Nature-SantéEducation-Formation (NaSEF-ONG), ont entretenu les usagers des collèges d’enseignement général de Godomey et Lobozounkpa, le jeudi 12 mars 2020.

Face aux milliers d’usagers de ces établissements publics d’enseignement, Brice Nonvidé et son équipe se sont adonnés à leur exercice favori.

Démontrer le bien-fondé de la propreté des centres d’éducation ; renseigner sur les objectifs

et le niveau d’exécution

de l’édition 2020 du projet «Une école propre, un trésor gagné» ; partager leurs expériences avec les usagers. Le lendemain, vendredi 13 mars 2020, le même exerxcice a été repris au CEG Kansounkpa.

L’étape des CEG Godomey, Lobozounkpa et Kansounkpa

fait suite à celles des CEG Abomey-Calavi, le Plateau, Atrokpocodji, pour ne citer que ceux-là et l’université de Parakou, où une campagne de salubrité a aussi été tenue.

Par Falco VIGNON