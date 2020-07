Promotion des investissements publics et privés : Yambaye Ngueto Tiraïna, nouveau DG du Fagace

Le conseil des gouverneurs du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE) a tenu sa 3ème session extraordinaire le vendredi 26 juin 2020 par visioconférence sous la présidence de Tahir Hamid Nguilin, ministres des finances et du budget du Tchad et son président en exercice. Aux termes des assises, plusieurs décisions ont été prises dont la nomination de Yambaye Ngueto Tiraïna au poste du Directeur général de l’institution pour un mandant de quatre ans.

Au cours de cette assise, les gouverneurs du Fagace se sont penchés sur les états financiers du fonds, le rapport des commissaires aux comptes et le rapport sur le recrutement du nouveau directeur général de l’institution financière internationale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés.

Ainsi, aux termes des échanges, l’adoption des états financiers du fonds au 31 décembre 2019 et du rapport des commissaires au compte a été faite. La nomination du Tchadien Yambaye Ngueto Tiraïna au poste du Directeur général de l’institution pour un mandant de quatre ans sur la liste des trois candidats, et, la présidence du conseil des Gouverneurs qui a été confiée au Bénin, sont entre autres les grandes décisions de la 3ème session extraordinaire du Fagace.

Pour rappel, le Fagace est une institution financière internationale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés à travers ses interventions diverses notamment en garantie. Le Fonds comprend quatorze (14) pays membres dont la République du Congo qui y a adhéré en 2011.

Depuis sa création en 1977, le Fonds a permis de mobiliser près de 2 000 milliards de FCFA au profit des économies des Etats membres dans des secteurs stratégiques tels que, l’agriculture, l’agro-industrie, l’industrie, les télécommunications et l’énergie.

Le Fagace est l’un des précurseurs dans le métier de la Garantie en Afrique et à ce titre, entend apporter son expérience et sa contribution au développement des économies. Il faut mentionner que le Fagace intervient dans tous les domaines d’activités licites.

Il s’agit de l’Industrie ; l’Agriculture ; l’Elevage ; l’Agro industrie ; les Télécommunications ; l’Energie ; les Transports ; le Commerce ; le Tourisme ; l’hôtellerie et les Entreprises de production de biens et services. Le siège du Fagace est à Cotonou.

