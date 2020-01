Promotion des petites, moyennes entreprises et de l’emploi : les priorités en 2020

Le budget de l’Etat exercice 2020 a été dévoilé dans les moindres détails. D’un montant de 1 986,910 milliards Fcfa, le budget est orienté vers l’investissement, le social et l’allègement fiscal. Et on en sait plus sur les priorités du gouvernement dans chaque secteur d’activité.

En ce qui concerne la promotion des petites et moyennes entreprises et de l’emploi, l’État accordera en 2020 la priorité, entre autres, à la mise en place d’un mécanisme de financement diversifié et intégré, adapté aux besoins des PME ; le développement des infrastructures et l’appui technique et financier aux artisans pour la fabrication des équipements de transformation des produits agricoles ; la mise en place et l’opérationnalisation du guichet unique de promotion de l’emploi ; la multiplication des concours en partenariat avec le secteur privé ; la mise en place d’un système d’information sur le marché du travail.

Le projet de budget du ministère des Petites et moyennes entreprises et de la Promotion de l’Emploi (Mpmepe) pour l’exercice budgétaire 2020 est d’un montant de 6 309 717 000 FCfa.

En effet, ce projet de budget vise à poursuivre les efforts de restructuration des secteurs des Petites et moyennes entreprises, de l’artisanat et de l’emploi. Sur le plan des Pme, il s’agira, de façon plus détaillée, d’assurer la promotion et la compétitivité des Petites et moyennes entreprises par un programme visant la transformation des micro, petites et moyennes entreprises pour accompagner le vote de la loi de promotion et de développement de ces Mpme dont le projet est en examen au niveau de l’Assemblée nationale.

Pour le secteur de l’artisanat, les priorités porteront, sur la réforme du secteur de l’artisanat particulièrement la mise en place de la Chambre des métiers de l’artisanat du Bénin et l’accompagnement des entreprises du secteur de l’artisanat à la professionnalisation, à la compétitivité et à la promotion de leurs produits. La question de la promotion de l’emploi occupe également une place de choix dans le projet de budget.

Il est également prévu en 2020, la mise en œuvre effective du Programme spécial d’insertion dans l’emploi (Psie) qui est une initiative du chef de l’Etat, Patrice Talon. À travers ce programme, 2000 jeunes ayant un certain profil seront annuellement recrutés et mis à la disposition essentiellement des entreprises privées et quelques structures publiques pour un contrat à durée déterminée de 12 mois renouvelable une fois.

Ce qui leur permettra de faire leurs preuves sur le marché du travail avec l’espoir pour certains d’entre eux d’être recrutés par ces entreprises privées au bout des deux ans. D’autres peuvent décider de s’installer ensuite à leur propre compte.

Près de quatre milliards F Cfa ont été prévus, à cet effet pour la mise en œuvre de ce programme qui va démarrer réellement le premier trimestre de l’année 2020.

Cette initiative nouvelle et innovante permettra non seulement de renforcer les autres programmes spécifiques des agences en charge de l’emploi notamment l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (Anpe), le Fonds national de promotion de l’entreprise et de l’emploi des jeunes (Fnpeej) et l’Office béninois des services de volontariat des jeunes (Obsvj) en pleine réforme mais aussi de structurer à terme le marché de l’emploi au Bénin.