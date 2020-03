Promotion et encadrement des PME : le CePEPE célèbre 30 ans de parcours au Bénin

Ayant démarré ses activités le 1er mars 1990, à l’heure de son «jubilé de perle», le Centre de promotion et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (CePEPE), par la voix de son directeur général et celle de ses responsables divisions, a animé, le vendredi 13 mars 2020, une conférence de presse à son siège. Objectif : présenter aux médias, le parcours de l’institution, ses perspectives ainsi que le programme des manifestations officielles de cette commémoration.

Créé au départ en tant qu’organisation non gouvernementale (Ong) sous le projet PNUD/BEN/88/009 «Promotion de l’emploi et des petites et moyennes entreprises», le CePEPE, cet organe qui a subi plusieurs mutations pour être finalement enregistré à la date du 07 septembre 2001 en tant qu’Association Sans But Lucratif (ASBL) de type loi 1901, 30 années après (mars 1990 – mars 2020), se trouve à l’heure du bilan. Et pour l’essentiel, bien que des défis restent à relever, le parcours a été bénéfique non seulement pour les entreprises, mais aussi pour l’économie béninoise.

A l’occasion de cette conférence de presse organisée pour annoncer les couleurs du jubilé de perle, le DG du CePEPE, Dorothé Gounon, a été formel sur les acquis du centre. Tout en rappelant la mission de l’institution dont il a la charge, celle de «promouvoir l’initiative privée par l’aide à la création, à la réhabilitation et au développement d’entreprises existantes en vue de favoriser la relance de l’économie nationale par la création d’emplois nouveaux», il a renseigné que «plus de deux mille emplois sont créés et consolidés chaque année grâce au CePEPE» durant les 30 ans.

Parlant d’autres mérites, du point de vue structurelle, on note principalement la dotation du centre d’une boîte à outil méthodologique certifiée par les Nations Unies; la certification du CePEPE à la norme ISO 9001 en 2015. Des résultats qui, selon lui, dénote de la bonne organisation.

De 200 millions F CFA à 41 milliards F CFA

Si du point de vue structurelle, les résultats sont tangibles, il n’en demeure pas moins au plan socio-économique. À en croire le DG/CePEPE, Dorothé Gounon, en 1990, les marchés publics exécutés par les petites et moyennes entreprises (PME) qui sollicitaient le centre n’étaient que de 200 millions de FCFA.

Mais sur les années 2000 et 2019, le centre est passé respectivement à 20 milliards et 41 milliards F CFA en ce qui concerne les marchés exécutés par les PME sollicitant d’accompagnement. «Ces chiffres montrent que notre appui permet aux PME d’avoir accès à la commande publique» apprécie-t-il.

Du chronogramme des manifestations

Intervenant pour sa part, le directeur général adjoint du CePEPE, Radji Anzize, est revenu sur le chronogramme du jubilé de perle. Deux dates majeures sont à retenir à ce propos. Il s’agit de la journée du vendredi 20 mars 2020, qui connaîtra, de 9h à 17h, une journée portes ouvertes au siège de l’institution.

Au cours de la deuxième journée, celle du mardi 24 mars 2020, il est prévu un symposium à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. Des moments qui permettront au public, notamment les chefs d’entreprises, les porteurs de projets, les partenaires techniques et financiers, et les banques de mieux découvrir l’institution et les possibilités de collaboration.

Par Sylvestre TCHOMAKOU