Propagation du Coronavrius : voici l’appel pressant de l’ex-président Boni Yayi

A travers un message publié sur sa page facebook intitulé « l’humanité est à la croisée des chemins en matière d’objectifs de développement durable (2030) et de vision africaine (2063) », l’ancien Président de la République, Boni Yayi a déploré la propagation de la pandémie de Coronavirus qui sévit actuellement dans le monde entier. Il appelle à la mutulisation des efforts pour l’éradication de cette maladie.

Lire ci-dessous l’intégralité de son message.

L’ HUMANITÉ À LA CROISÉE DES CHEMINS EN MATIÈRE D’ OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (2030) ET DE VISION AFRICAINE (2063)

En ma qualité de Président de la République du Bénin et d’Ancien Président de l’Union Africaine, j’ai pris part, en 2015, au lancement des Objectifs de Développement Durable (ODD) en vue de garantir la prospérité dans le monde avec comme priorités de ne laisser personne sur le quai de la pauvreté, lesquelles priorités sont également au cœur de la vision africaine pour 2063.

À la base de ces Objectifs de Développement Durable (O.D.D.), figurent entres autres les défis de l’éducation, de la santé, de l’eau, de l’énergie propre, du numérique, des infrastructures et des regroupements régionaux.

Malheureusement le suivi du partenariat mondial pour les O.D.D. confirme que bon nombre de pays dits pauvres, notamment les pays africains, ne répondront pas favorablement au rendez-vous de 2030 du point de vue des objectifs comme des cibles en dépit des efforts fournis.

Partant de ce constat, le monde entier est entrain d’être secoué par cette pandémie inattendue qui est le COVID 19 avec des morts et ses effets économiques et sociaux négatifs caractérisés par la chute vertigineuse des cours du pétrole et la destruction des budgets nationaux.

Je lance un appel aux Nations Unies , à la Communauté Internationale, au secteur privé, aux États, aux partenaires au Développement, à la société civile , aux jeunes et aux femmes de créer une Coalition Mondiale coordonnée pour l’éradication de ce virus qui vient aggraver la situation, décimer les populations et détruire les objectifs économiques et sociaux de l’Humanité. La solution de cette crise se trouve dans la mutualisation de nos efforts et non par des fermetures unilatérales et brusques de nos frontières.

Nul ne doit être laissé sur le quai. Une célérité en terme de coordination des actions s’avère indispensable.

Union de prières pour l’intervention du Père Céleste pour l’éradication de cette pandémie du Siècle s’ajoutant aux autres catastrophes que sont déjà Ebola, le Sida et autres maladies qui secouent déjà l’Afrique.

Condoléances aux familles des victimes de ce drame.

Dr Président Thomas Boni YAYI