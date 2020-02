Propreté du cadre de vie à l’UAC : la Croix-Rouge universitaire en campagne de salubrité

Le lundi 24 février 2020, les membres de la Croix-Rouge universitaire en compagnie de ceux du scoutisme, ont procédé à une campagne de salubrité. Cette activité a eu lieu dans l’enceinte du campus d’Abomey-Calavi.

«Rendre l’université d’Abomey-Calavi propre». Tel est l’objectif principal des membres de l’actuel bureau dirigeant de la CroixRouge universitaire qui ont procédé à une campagne de salubrité le lundi 24 février 2020 sur l’UAC. Très tôt le matin et venus de part et d’autre, armés de houes et de balais, volontaires, secouristes et scoutes étaient au rendez-vous de l’entretien du cadre de vie.

C’est ainsi qu’à été lancée l’activité par Germain Kimbatokpo, président de la section Croix-Rouge universitaire mandature 2019-2020. Ce dernier se dit être décidé avec son équipe à travailler pour rendre non seulement le campus propre mais aussi à répondre présent pour d’autres activités qui relèvent de leur domaine, afin de satisfaire la communauté universitaire.

Toutefois, quelques soucis d’équipement se posent à la section universitaire de la Croix-Rouge et, son président n’est pas allé par mille chemins pour dire les difficultés auxquelles est confrontée la section. C’est ainsi qu’il lance un appel aux autorités à diverses niveaux, aux organisations internationales et organisations non gouvernementales à voler au secours de cette institution à caractère social surtout en ce qui concerne les matériels de travail.

Par la suite il a remercié tous ceux qui étaient présents à cette activité, en particulier les scoutes et guides routiers, pour leur franche collaboration. Plusieurs endroits ont été nettoyés, comme les alentours du bâtiment B, l’allée du Bâtiment Hassan II et autres.

L’activité a pris fin par une prise de vue de famille et un prochain rendez-vous est pris où, d’autres endroits recevront des coups de houes, râteaux et de balais.

Par Falco VIGNON