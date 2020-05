PSG : Allegri pourrait emmener De Sciglio dans ses valises

Alors que le monde de la boxe est actuellement à l’arrêt en raison de la crise du coronavirus, Anthony Joshua a réaffiché le souhait d’affronter Tyson Fury afin d’unifier les ceintures poids lourds.

Alors que Tyson Fury et Anthony Joshua ne cessent de s’envoyer des piques à travers les médias depuis un certain temps, AJ a remis les choses au clair concernant le Gypsy King dans un entretien accordé au Sun.

«Le combat que je veux, c’est sans aucun doute Tyson Fury. Il a quelque chose que je veux, il est sur ma liste. Il dit tout le temps des choses sur moi, il y a tellement de choses qui vont et viennent, mais Tyson Fury ne sera pertinent que le jour où lui et moi signerons un contrat pour un combat. Le travail qu’il a fait autour de la santé mentale a été très impressionnant. (…) C’est une grande personne et il a fait de grandes choses en boxe, mais ça s’arrêtera le jour où nous nous battrons, et je n’ai rien d’autre à dire sur lui. Je veux vraiment la ceinture qu’il détient», confie Joshua.